بالفيديو.. احتجاج بالكويت يطالب بالقضاء على الفساد

06 نوفمبر 2019 - 06:16 م

شهدت ساحة الإرادة بالكويت اليوم الأربعاء، تنظيم وقفة احتجاجية "قانونية"، بغرض الإصلاح ورفَضا لتردي الأوضاع واستشراء الفساد.

وجاءت الوقفة بناء على طلب من النائب السابق في البرلمان الكويتي "صلاح الملا"، الذي أكد حصوله على موافقة لتنظيم الوقفة من محافظة العاصمة والأمن العام.

وفي تعليقه على الوقفة قال "الملا" عبر حسابه على "تويتر": "وقفة اليوم ماهي إلا خطوة لتغيير واقعنا المرير.. وفرصة لتحريك المياه الآسنة.. نعبر من خلالها بسلمية عن رفضنا لتردي الأوضاع واستشراء الفساد".

وتابع: "ساعة لوطنك عساه أن يعود وطن الدستور والعدالة والحريات".

ويوم الجمعة الماضي، كتب "الملا": "سأكون في ساحة الإرادة في الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، وإن كنت وحيداً…الفساد وصل مرحلة لا تطاق، ورئيس مجلس الأمة تجاوز الدستور وكل الأعراف".

كما انتشرت مقاطع فيديو للوقفة اليوم، توضح مطالبات المحتجين برحيل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، حيث ردد المشاركون هتافات "ارحل يا مرزوق".