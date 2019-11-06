«فينجر»: أداء برشلونة بطيء للغاية.. و«ميسي» حائر

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كشف الفرنسي آرسن فينجر، المدير الفني السابق لفريق آرسنال الإنجليزي، عن مشاكل ضخمة داخل الفريق الكتالوني بعد التعادل مع سلفيا براغ أمس الثلاثاء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تصريحات فينجر مع قناة (بين سبورت)، حيث قال: «على الرغم من تصدر برشلونة للدوري الإسباني، ومجموعة دوري الأبطال، إلا أنهم يلعبون كفريق يعاني من أزمة حقيقية».

وأوضح المدرب الفرنسي: «لأن أسلوب اللعب بطئ للغاية، وبدون أي ديناميكية في الأداء، وفردي للغاية في الأمتار الأخيرة قبل المرمى».

وأضاف: «فعندما يخسرون الكرة، يمكنهم ان يستقبلوا هدفًا عكسيًا، وذلك لأنهم لا يغلقون المساحات أمام الخصم».

وأشار: «برشلونة في حالة مثيرة للغاية، لأن لهم تاريخ من اللعب الجماعي المميز، بالإضافة إلى إمتلاكهم ليونيل ميسي الذي يصنع الفارق، اليوم يبدو وكأنهم يلعبون ويتوقعون شيئًا ما من ليونيل ميسي»

وأتم: «قبل أن يكون الإيقاع جميلًا، كان هناك فريق رائع ينتظر ظهور ميسي، ولكن اليوم فقدوا جاذبيتهم، وعليك أن تسأل عن مدى تأثير الإخفاق في دوري الأبطال عليهم في الموسمين الماضيين، فعند النظر إلى الفريق من الخارج يبدو وكأنهم قد فقدوا رونقهم».


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