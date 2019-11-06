» ماذا قال «آل الشيخ» عن عنوان مجلة الأهلي؟

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المصريون

الاهلى

الخطيب

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، بغلاف مجلة النادي الأهلي والذي يحمل عنوان "عودة الوفاق والتآخي – الخطيب مرحبًا بزيارة آل الشيخ في منزله: تأكيد على المشاعر الحميمة تجاه الأهلي وقياداته وجماهيره".

وعلق تركي آل الشيخ علي صورة غلاف مجلة الاهلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: “وفاق وأخوة ومحبة دائمة بإذن الله ما بقت الحياة مع الأهلي ورموزه وجماهيره وأخي محمود الخطيب متعه الله بالعافية هو وأسرته”.

وكان “آل الشيخ” قد قام بزيارة محمود الخطيب رئيس الأهلي خلال الأيام الماضية للإطمئنان على صحته بعد اجرائه عملية حقن منذ اسبوعين، ليعلن انتهاء الخلاف بينهما.


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