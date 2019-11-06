فيديو.. لحظة إعلان لاعب أمريكي إسلامه في السعودية

06 نوفمبر 2019 - 05:43 م

نشر حساب «أخبار الوطن» السعودي، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مقطع فيديو للحظة اعتناق اللاعب الأمريكي كواينتون، المحترف بفريق الهلال لكرة السلة، الدين الإسلامي، ونطقه للشهادتين أمام جمع من الناس في أحد المساجد.

ويظهر الفيديو أحد الشيوخ يلقن اللاعب الأمريكي الشهادتين قبل أن يشرع الجميع في التكبير، فيما لقي المقطع تداولاً واسعاً بين مستخدمي مواقع التواصل، متمنين أن يثبت الله كواينتون على الدين الإسلامي.



فيديو

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شاهد لاعب كرة السلة بنادي #الهلال الأمريكي “كواينتون” ينطق الشهادتين ويعلن دخوله الإسلام.

. pic.twitter.com/iwmbqGCU9X — أخبار الوطن (@AlwatanNews24) November 6, 2019