قائد بشكتاش يطلب بقاء النني في تركيا

06 نوفمبر 2019 - 05:23 م

طلب الكندي أتيبا هاتشينسون، قائد فريق بشكتاش التركي، شراء عقد محمد النني بشكل نهائي من إدارة آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حسبما ذكرت تقارير صحفية إنجليزية.

كان النني قد انتقل إلى بشكتاش قادمًا من آرسنال، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وذكر موقع "Sport Witness " الإنجليزي أن هاتشينسون حث ناديه التركي على التعاقد مع لاعب وسط أرسنال محمد النيني بشكل دائم، بعد العروض المثيرة للإعجاب الذي قدمها اللاعب المصري مع بشكتاش خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأضاف الموقع الإنجليزي أن النني بدأ في الاستقرار مع فريقه الحالي، مما جعل هاتشينسون يطلب من إردال تورونوجولار، من رئيس كرة القدم بنادي بشكتاش بالتواصل مع نادي آرسنال للتعاقد مع النني بصفة دائمة.

وأشار الموقع أن لاعبا وسط النادي التركي أصبح بينهما تفاهم كبير في الملعب، ويشعر اللاعب الدولي الكندي بأن النني سيتحسن مع مرور الوقت.

وتابع "Sport Witness " أن بشكتاش لا يملك خيار شراء النني بشكل دائم، لكن يبدو أن أوناي إيمري مدرب الجانرز لا يحتاجه في خطته المستقبلية في النادي وهذا ما يُسهل الصفقة.

وأكد الموقع أن النني يريد أن يلعب كرة قدم منتظمة وهذا هو ما سيحصل عليه في بشكتاش، ورغم ذلك قد يعيق سعره اتمام انتقاله بشكل نهائي للفريق التركي.