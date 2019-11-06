بالفيديو.. حدث تاريخي لأول مرة في الكويت

06 نوفمبر 2019 - 02:21 م

احتفت صحف كويتية اليوم الأربعاء، بالإنجاز هو الأول من نوعه في البلاد، حيث فازت 6 لاعبات ناشئات بالميداليات في رياضة الجمباز الإيقاعي، خلال مشاركتهن في البطولة العربية للجمباز التي أقيمت في تونس، وهي مشاركة تاريخية، لكونها الأولى تحت مظلة الاتحاد الكويتي للجمباز









وحسب صحيفة موقع القبس الكويتية، فإن اللاعبات البطلات هن: نور الرزيحان، وشيخة الطباخ وليان هادي ورانيا المرزوق وليان بهبهاني، وشيخة العوضي.









واعتبرت الصحيفة، أن هذه المشاركة قد تجسِّد تغيُّر كبيراً في ثقافة المجتمع الكويتي، خصوصاً لدى جيل الآباء والأمهات، حيث أصبحوا أكثر انفتاحاً على مختلف الرياضات، لا سيما النسائية منها.







