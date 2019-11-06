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البطران تتقدم بطلب إحاطة لوزيرة البيئة لهذا السبب

الحياة السياسية

المائبة مي البطران
المائبة مي البطران

أمينة عبد العال

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وزيرة البيئة

مجلي النواب

مي البطران

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجها إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن ضرورة زراعة أشجار بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، وجعلها جزءا لا يتجزأ من الثقافة العامة للمواطنين.

وأضافت "البطران" في تصريح صحفي، للأشجار قدرة كبيرة على المساهمة في تحقيق التوازن البيئي، والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن قيمتها الجمالية التي تستطيع إضافتها للمجتمع، مشيرةً  ان مصر لا تحظي بزراعة الأشجار بالإضافة إلي إهمال المسئولين وبالتالي فتباعاً لا تحظى باهتمام المواطنين، على الرغم من الدور الحيوي الذي تقوم به في حماية البيئة وتقليل التلوث وغيره، مضيفةً أنّ وجود الشجر في حياتنا اليومية، في حد ذاته أمر قد يجعلنا ننساها بسهولة ونعتبر وجودها أمراً بديهياً،. وهذا بالفعل ما يتم مع الأشجار في محافظات ومدن مصر، إما أن يتم قطعها أو إهمالها حتى الموت، متجاهلين أهمية الدور الذي تقوم به.

وأشارت  "البطران" إلي أن هناك دراسة مهمة  قامت بها جامعة    Yale لحساب متوسط نصيب الفرد بالنسبة لمتوسط عدد الأشجار الموجودة في الدول، والتي أشارت أن دولة فرنسا يصل نصيب الفرد إلي 203،  بينما أشارت  إلى أن مصر تحت المرتبة التاسعة بشجرة واحدة لكل مواطن، وهذا يعتبر معدل متدني بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من الأشجار حول العالم.

وطالبت بسرعة إحالة الطلب للجنة الطاقة والبيئة لمناقشته وللاطلاع على ما ستقوم به الجهات المعنية من خطوات لزيادة زراعة الأشجار على مستوى الجمهورية، كما طالبت بتضافر جهود وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية لاستدامة الشجر ووزارة الري للاعتناء بالأشجار، والداخلية لتطبيق القانون وتنفيذ العديد من المبادرات لزراعة الأشجار لما لها من تأثير إيجابي علي المجتمع.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أهمية زراعة الأشجار ، والتي يمكنها أن تلعب دورًا في تنظيف الهواء وتوفير الأكسجين والطاقة فضلًا عن قدرتها على المساهمة في زيادة معدل الرطوبة في الغلاف الجوي.


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