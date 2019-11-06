حفيد مبارك يفاجئ متابعيه.. ويروج لهذا الأمر

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انستجرام

علامة تجارية

حفيد مبارك

عمر علاء مبارك

عقب ظهوره مع حبيبته وإثارته الجدل، فاجأ حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، متابعيه على إنستجرام بحذف صورة حبيبته وهما على متن طائرة هليكوبتر في مدينة نيويورك الأمريكية، ونشر بدلاً منها صورة لعلامته التجارية الخاصة بالملابس الرياضية.

وبعد حذف عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق، الصور المثيرة للضجة مع حبيبته، فاجأ المتابعين بطرحه لعلامته التجارية الجديدة، معلنا عنها في صور له وعلق عليها: "طبعة محدودة "أم الدنيا X شامبيون سويت شيرت، قريبا".

وفي صورة أخرى لترويجه لعلامته التجارية، نشر عمر صورا مرتديا بها بنطلون "سويت بانتس" مكتوب عليه: "العجلة من الشيطان"، ليعلن بطريقة مختلفة عن أن العلامة التجارية هي خاصة بالملابس الرياضية المميزة بالصور المصرية والفرعونية والكتابات العربية.

وفي وقت سابق، كان قد دشن حفيد الرئيس الأسبق، صفحة خاصة بالعلامة التجارية له على "إنستجرام"، وموقع يحمل اسمه، مكتوب به عبارة: "كن أول من يعرف متى ننطلق"، وجاء ذلك كنوع من الدعاية لماركته الجديدة التي تحمل اسم "oamdrops

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الصور الجديدة، وجاءت التعليقات كالاتي:" العجلة من الشيطان فعلا"،"الله يحفظك ويبارك فيك ويرعاك يابن الغاليين".




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