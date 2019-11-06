بعد زعيم "داعش".. مقتل الرجل الثاني في القاعدة

06 نوفمبر 2019 - 11:55 ص

بعد إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في سوريا، أعلنت السلطات الفرنسية، أن قواتها المنتشرة في مالي قتلت مطلع أكتوبر، أبا عبد الرحمن المغربي، الرجل الثاني في "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة.





وقالت وزيرة الجيوش الفرنسي فلورانس بارلي، اليوم الأربعاء، إن الجهادي الذي يعتبر المرشد الروحي للجماعة وثاني أخطر إرهابي ملاحف في منطقة الساحل، قتل ليل 8-9 أكتوبر في مالي، بعملية فرنسية جرت بالتعاون مع القوات المالية.







