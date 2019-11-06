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مطالبات عاجلة من الحرية والتغيير للولايات السودانية

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متابعات - أمينة عبد العال

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الحرية والتغيير

مرسوم جمهوري

وجه إبراهيم الشيخ القيادي بـ"الحرية والتغيير" طلبا عاجلا لإصدار مرسوم جمهوري لتعيين حكام الولايات قائلا في تصريحات صحفية:"مسألة ترشيح وتعيين الولاة في الوقت الراهن تحتاج لإصدار مرسوم دستوري ينشأ الولايات ويحدد صلاحيات الولاة وحدود الولايات لأن الدستور السابق الخاص بالولايات تم تغييره".

في سياق متصل أشار القيادي بالحرية والتغيير إلى أن الوثيقة الدستورية الجديدة لا يوجد بها أي من هذه البنود، مؤكدا أنه لابد من وجود مرسوم دستوري ينشئ الحكم بتفصيلاته المختلفة.

 


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