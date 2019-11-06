بطريقة " سليمان الحلبي".. طعن برلماني في هذه الدولة

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طعن برلماني في في هونج كونج
طعن برلماني في في هونج كونج

عبد القادر وحيد

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هونج كونج

طعن برلماني

باقة ورود

أقدم مواطن في هونج كونج على طعن نائب برلماني موالٍ لبكين، وذلك بعد أن قدّم له باقة ورود ، وطلب منه أن يلتقط معه صورة سيلفي.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي المواطن وهو يتقدم نحو البرلماني ويدخل معه في حوار، ثم يفاجأه بإخراج سكين، ويقوم بطعنه.

وبحسب ما تم تداوله فإنه تم إصابة ثلاثة آخرين في موقع الحادث، من بينهم الجاني.

وتشبه هذه الواقعة ما قام به سليمان الحلبي حينما طعن كليبر قائد الحملة الفرنسية في مصر، حيث قدّم باقوة ورود لكليبر، ثم فاجأة بطعنات أدت إلى مقتله.


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