مديرة مدرسة" الراهبات" تهدد الطلاب بالطرد في حالة المشاركة بالمظاهرات

06 نوفمبر 2019 - 09:22 ص

هددت منى وازن مديرة مدرسة الراهبات المخلصات في لبنان الطلاب بالطرد، والحرمان من الشهادة في حالة المشاركة في المظاهرات.

وكان نشطاء لبنانيون قد تداولوا مقطعا صوتيا لمديرة المدرسة وهي توجه تهديدا للطلاب، بأن من سيشارك في المظاهرات سيكون اليوم الأخير له في المدرسة.

وأضافت: راجعوا أفكاركم، واعرفوا لأي مدرسة تنتمون، أقول لكم للمرة الأخيرة، راجعوا هذه الأفكار وإلا ستندمون.

وزير التربية أكرم شهيب أصدر بيانا أكد فيه أنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تمارس تسلطا على الطلاب في حال إذا أرادوا المشاركة في المظاهرات.