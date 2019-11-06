  • الأربعاء 06 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:11 ص
بحث متقدم
سوزان مبارك

سوزان مبارك تجري عملية جراحية

طعن برلماني في في هونج كونج

بطريقة " سليمان الحلبي".. طعن برلماني في هذه الدولة

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

مقرب لترامب يكشف هذه المفاجأة

من مظاهرات لبنان

مديرة مدرسة" الراهبات" تهدد الطلاب بالطرد في حالة المشاركة بالمظاهرات

الدولار

الدولار يستقر عند هذا الرقم

الشعراوي

قصة فنان رفض الشعراوي اعتزاله الفن وأمره بالاستمرار

تركي آل الشيخ

كيف رد تركي آل الشيخ على وصفه بلقب "الشوال"؟

أزارو

رد ناري من أزارو على هجوم جمهور الأهلي: نسيتوا 100 هدف

تركي آل الشيخ

آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن حلم "البليلة" و "الشحات"

تركي آل الشيخ والخطيب

تركي آل الشيخ: هذا ما اتفقت مع الخطيب على فعله قريبا

مقرب لترامب يكشف هذه المفاجأة

الحياة السياسية

الرئيس الامريكي دونالد ترامب
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"مثل أمتي مثل المطر لا يُدرى أوله خير أم آخره"

#

مصدر مقرب من عمرو دياب يكشف أسرارًا خطيرة عن حياته

#

أول صعيدية مايسترو تكشف هذه المفاجأة

#

فى عيد وفاء النيل.. "حمزة" يكشف هذه المفاجأة

ترامب

اوكرانيا

الانتخابات الأمريكية

اعترف غوردن سوندلاند الدبلوماسي المقرب من الرئيس الأمريكي بأن ترامب ربط بين تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا والتحقيق مع منافسه في الانتخابات الرئاسية"جو بايدن" بخصوص نجله وعلاقته بشركة "بوريسما" الأوكرانية للطاقة،حيث طالبه بعرض الأمر على المستشار الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي للنظر فيه.

في سياق متصل اعتراف سوندلاند بهذه المقايضة غير القانونية نفاها ترامب خلال النقاش مع كبير مستشاري الرئيس الأوكراني أندري ييرماك.

يذكر أن الدبلوماسي الأمريكي الذي عينه ترامب بعد تبرعه لحملته الانتخابية بمليون دولار، في التحقيقات أن عودة المساعدات الأمريكية لن تتم حتى تقدم أوكرانيا كشف مكافحة الفساد حسب صحف محلية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» كيف يكسب العالم 100 مليار دولار من المشي؟
» فنانة شهيرة تعقد قرانها في مسجد محمد علي
» بـ"إطلالة جريئة".. مخرج شهير يحتضن زوجته ويعلق: "الملكة"
» موقف محرج لبطل فيلم "ولاد رزق" أمام المئات
» رد ناري من مصطفى قمر على مشاكله مع تامر حسني
» فنان شهير يظهر مرتديا النقاب .. وسط حيرة جمهوره
» فنان شهير: مبسوط إن الناس بتناديني باسم "جوز ياسمين"
» رأي مفاجيء من نجل "حلا شيحة" في والدته
» صلاح يقود ليفربول للفوز على جينك ويخطف الصدارة من نابولي
» دورتموند يقلب الطاولة على انتر في أبطال أوروبا
» تعادل مثير بين تشيلسي وأياكس بأبطال أوروبا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه