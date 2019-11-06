قصة فنان رفض الشعراوي اعتزاله الفن وأمره بالاستمرار

06 نوفمبر 2019 - 08:09 ص

ما تزال قصة الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي تتردد وبخاصة بعد تصدره لمواقع البحث بعد الهجوم عليه من الإعلامية أسما شريف منير.



ومن ذلك قصته مع الفنان الراحل حسن عابدين الذي ذهب ذات يوم لتأدية العمرة لكن أحد الحراس منه من دخول ساحة الروضة لأنه فنان فشعر بحزن كبير.



تأثر حسن عابدين بتلك القصة كثيرا وبعدها قرر أن يعتزل الفن بشكل نهائي لكن أحد أصدقائه رتب له مقابلة مع "الشعراوي" ، حين ذهب وجد الشعراوي يحتضه ويقبله ويفاجئه قائلا: "بتابع بعض أعمالك".



وحين أخبره حسن عابدين نيته الأعتزال ، رفض الشعراوي قائلا: "لو أنت بتقول حاجات كويسة للناس وهتعتزل .. يبقى هتسيب الساحة لمين؟".



وأصبح حسن عابدين قريبا من الشعراوي وأنتج بعض الحلقات بعنوان "نور الهدى" والتي كانت تتضمن مشاهد تمثيلية يعلق "الشعراوي" بعد انتهائها .. وعرضت 3 حلقات منها على التلفزيون لكن لم تستمر.



