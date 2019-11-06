تركي آل الشيخ: هذا ما اتفقت مع الخطيب على فعله قريبا

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تركي آل الشيخ والخطيب
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الخطيب

تركي آل الشيخ

كشف المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - عما اتفق عليه مع الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وقال "آل الشيخ" في فيديو لايف مع الإعلامي أحمد سعيد: "اتفقت مع الكابتن محمود الخطيب على ألا تعود الأزمة بيننا من جديد .. وأن يتم التواصل بيننا من خلال خط ساخن".

وأضاف: "اتفقنا أن يكون التواصل مباشر وسأكون جاهز دائما لتقديم أي خدمات".

واستدرك: "سوف أحرص خلال الفترة المقبلة على ألا يكون هناك أي وسيط بيننا".

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