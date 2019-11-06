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تعليق أمريكا على إعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم

عرب وعالم

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران

المصريون ووكالات

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وصف الناطق باسم الخارجية الأمريكية، إعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم بأنه "خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ".
وتابع الناطق باسم الخارجية، بأن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة أقصى ضغط على إيران حتى تتخلى عن سلوكها المزعزع للاستقرار، على حد تعبيره.

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