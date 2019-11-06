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صلاح يقود ليفربول للفوز على جينك ويخطف الصدارة من نابولي

الرياضة

ليفربول
ليفربول

المصريون ووكالات

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«صلاح»: لقب دوري الأبطال مجرد بداية

ارتقى فريق ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، لقمة جدول ترتيب المجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتغلب ليفربول على ضيفه جينك البلجيكي بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة.
تقدم ليفربول بهدف عن طريق الهولندي جيورجينهو فاينالدوم في الدقيقة 14.
وعاد جينك ليتعادل بهدف عبر التنزاني مبوانا ساماتا في الدقيقة 41.
ولكن حسم ليفربول اللقاء بهدف ثان عن طريق أليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 53.
وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، تعادل نابولي الإيطالي مع ضيفه ريد بول سالزبورغ النسماوي بهدف لكل منهما.
تقدم ريد بول سالزبورغ بهدف عن طريق النرويجي إيرلينغ هالاند من ضربة جزاء في الدقيقة 11.
وعاد نابولي ليتعادل بهدف عبر المكسيكي هيرفينغ لوزانو في الدقيقة 44.
بذلك، ارتقى ليفربول للصدارة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن نابولي، وريد بول الثاني برصيد 4 نقاط، وجينك الرابع والأخير بنقطة واحدة. -

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