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تعادل مثير بين تشيلسي وأياكس بأبطال أوروبا

الرياضة

تشيلسي وأياكس
تشيلسي وأياكس

المصريون ووكالات

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اقتنص فريق تشيلسي الإنجليزي، الثلاثاء، تعادلًا مثيرًا من ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بأربعة أهداف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
جاءت البداية سريعة بتقدم مبكر للغاية لأياكس بهدف عن طريق تامي أبراهام لاعب تشيلسي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية.
وعاد تشيلسي سريعًا ليتعادل بعدها بثلاث دقائق فقط بهدف من ضربة جزاء عبر الإيطالي جورجينهو.
وواصل أياكس أدائه الكبير في الشوط الأول، وأضاف هدفين عن طريق كوينسي بروميس والإسباني كيبا أريزابالاغا حارس تشيلسي بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 20 و35.
مع بداية الشوط الثاني، نجح أياكس في إضافة الهدف الرابع عبر دوني فان دي بيك في الدقيقة 55.
تواصلت الإثارة، وقلص تشيلسي الفارق بهدف ثان عن طريق الإسباني سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 63.
لم تتوقف الإثارة في المباراة لتشهد طردين للاعبي أياكس، دالي بليند وجويل فالتمان في الدقيقتين 68 و69.
ونجح تشيلسي في تحقيق عودة كبيرة بإحراز هدفين ليتعادل عبر جورجينهو من ضربة جزاء ورييس جاميس في الدقيقتين 71 و74.
وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، أشعل فريق فالنسيا الإسباني صراع التأهل من هذه المجموعة لثمن النهائي، وعاد من تأخره بهدف لفوز برباعية على ضيفه ليل الفرنسي.
تقدم ليل بهدف عن طريق النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة 25.
وعاد فالنسيا برباعية عبر دانيال باريخو من ضربة جزاء والمالي أداما سومورو لاعب ليل بالخطأ في مرماه والفرنسي جيفري كوندوغبيا وفران توريس في الدقاق 66 و82 و84 و90.
بذلك، يتصدر أياكس المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن تشيلسي وفالنسيا على الترتيب، وليل الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

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