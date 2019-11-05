الكشف عن آخر التطورات الصحية للفنانة نادية لطفي

كشفت رضا فرغلي، مديرة أعمال الفنانة نادية لطفي، تطورات الحالة الصحية للفنانة بعد إجراء عملية جراحية.



وأضافت رضا فرغلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم إجراء عملية جراحية في المستشفى وهي بصحة جيدة.

