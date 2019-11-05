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السعودية: سفارة المملكة ستعود إلى عدن

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أعلن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، مساء الثلاثاء، أن سفارة بلاده ستعود إلى عدن.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية لـ "آل جابر"، مع فضائية "إم بي سي" السعودية، أعاد مشاركتها السفير عبر حسابه على تويتر، دون تفاصيل عن سبب الإغلاق.
وقال آل جابر، إن "اتفاق الرياض" سيسهل وجودنا في عدن، وسنكون بذلك على الأرض والسفارة تقوم بالافتتاح في عدن، وهذا سيسهم في الدعم السياسي للاتفاق وتسهيل تقديم الخدمات، دون تفاصيل أكثر.
وفي وقت سابق الثلاثاء، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا "اتفاق الرياض"، في مسعى لإنهاء الصراع بين الطرفين اللذين تقاتلت قواتهما، وتبادلتا السيطرة في محافظات جنوبية، بداية من أغسطس/ آب الماضي.
وجرت مراسم التوقيع في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.
وفي 18 يناير/ كانون الثاني 2018، وصل السفير السعودي لدى اليمن مدينة عدن، مقر حكومة الرئيس هادي، والتي أعلنتها عاصمة مؤقتة للبلاد.
وكانت الحكومة السعودية قد اتخذت إجراءات اضطرارية بسبب الحرب الدائرة في اليمن منذ 2015، وسيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، ومنها تحويل مكتبي سفارتها في صنعاء، وقنصليتها في عدن، إلى مدينة جدة السعودية، بحيث تكون معاملات اليمنيين عبر القنصلية اليمنية في جدة، وتقدم للسفارة السعودية. -

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