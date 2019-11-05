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الأمم المتحدة:

الجمارك الأمريكية على الصين أضرت تجارة العالم

عرب وعالم

أمريكا والصين
أمريكا والصين

المصريون ووكالات

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حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء، من أن "التعريفات الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين تضر اقتصاديًا بكلتا الدولتين"، وكذلك بالاقتصاد العالمي.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وأوضح المتحدث أن "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أصدر اليوم دراسة جديدة كشفت أن التعريفات الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين تضر اقتصاديًا بكلتا الدولتين".
وأضاف: "توضح الدراسة أن الحرب التجارية الأمريكية - الصينية المستمرة أدت إلى انخفاض حاد في التجارة الثنائية، وارتفاع الأسعار للمستهلكين".
والدراسة صدرت بعنوان "آثار التجارة والتبادل التجاري لتعريفة الولايات المتحدة على الصين" وحصلت الأناضول على نسخة منها.
ووجدت الدراسة أن "المستهلكين في الولايات المتحدة يتحملون العبء الأكبر من التعريفات الأمريكية على الصين، حيث ان التكاليف المرتبطة بها قد انتقلت إلى حد كبير إليهم وإلى الشركات المستوردة في صورة أسعار أعلى".
ومع ذلك، توصلت الدراسة أيضًا إلى أن الشركات الصينية قد بدأت مؤخرًا استيعاب جزء من تكاليف التعريفات الجمركية من خلال خفض أسعار صادراتها.
وحذرت الدراسة أيضا من أن "حرباً تجارية خاسرة لا تضر فقط بالمتنافسين الرئيسيين، بل إنها تهدد كذلك استقرار الاقتصاد العالمي والنمو في المستقبل".
وأظهرت أن التعريفات الجمركية الأمريكية تسببت في ضربة بقيمة 35 مليار دولار أمريكي للصادرات الصينية في السوق الأمريكية (أي ما يمثل 25% من إجمالي الصادرات الصينية للسوق الأمريكية) في النصف الأول من عام 2019".
ويوضح هذا الرقم أيضًا القدرة التنافسية للشركات الصينية التي حافظت، على الرغم من الرسوم الجمركية الكبيرة، على 75? من صادراتها إلى الولايات المتحدة.
كما بينت الدراسة أيضا أن النتائج النوعية للتعريفات الجمركية التي فرضتها الصين على الصادرات الأمريكية قد أدت الى نتائج مشابهة كارتفاع الأسعار للمستهلكين الصينيين، وخسائر هائلة للمصدرين الأمريكيين واضمحلال حاد في المكاسب التجارية للبلدان الأخرى.إلا أن الدارسة أوضحت كذلك أن التعريفات الجمركية الأمريكية على الصين أفادت دولا أخرى باتت أكثر قدرة على المنافسة في السوق الأمريكية.
فعلي سبيل المثال، وفق الدراسة، أدت التعريفات الأمريكية على الصين إلى حصول تايوان على 4.2 مليار دولار من الصادرات الإضافية إلى الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2019 عن طريق بيع المزيد من الآلات المكتبية ومعدات الاتصالات. -

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