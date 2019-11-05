التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن إضافة المواليد

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، إن إضافة المواليد تحظى باهتمام القيادة السياسية، مضيفًا أن الرئاسة طالبت بالموقف الكامل وتم موافاتها بذلك.

جاء ذلك للرد على طلبات الإحاطة خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير.

وأوضح الوزير، أن هناك لجنة فنية سيتم عرض الموقف النهائي من إضافة المواليد عليها، ليتم بعدها الإعلان نهائيا عن موعد الإضافة على البطاقات التموينية.

وفيما يتعلق بتظلمات المواطنين من الحذف من البطاقات التموينية، أشار الوزير إلى أن الحذف يكون بسبب معلوم.

وقال وزير التموين: “لا نطلب كافة المستندات، ولكن المطلوب فقط في الرسالة التي تصل للمواطن، هو إحضار ما ينفى السبب الذي تم حذفه بسببه”.

وأشار إلى أن كل الجهات تتعاون في منح المواطنين المستندات الدالة على الاستهلاك مثل الكهرباء، ولكن المشكلة فقط في وزارة الاتصالات، لأن بعض الشركات ترفض منح المواطنين ما يفيد قيمة الاستهلاك، بسبب أن عدد كبير يتعامل بنظام كارت الشحن، لافتا إلى أنه تواصل مع وزير الاتصالات في هذا الصدد لوضع الحلول اللازمة.