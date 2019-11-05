  • الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:28 م
بحث متقدم
تركي آل شيخ

تركي آل شيخ يثير الجدل بـ«حا حا»

ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وجينك بدوري الأبطال

أرشيفية

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن إضافة المواليد

سي ان ان

"سي إن إن" تكشف وقوع نبوءة النبي (ص)

السيسي

«السيسي»: «اتفاق الرياض» خطوة عظيمة

الاهلى واالزمالك

بالفيديو.. خناقة شوارع بين لاعبي الأهلي والزمالك

أحمد موسى

إصابة أحمد موسى بوعكة صحية مفاجئة ونقله للمستشفى

الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ

حب.. خطوبة.. صدام.. «الشرنوبي» تحت رحمة سارة الطباخ

السيسي

«السيسي» يلوم «كامل الوزير» على الهواء:«احنا اتفقنا على كده؟»

عبدالخالق عبدالله

عبدالخالق عبدالله لـ«أمير قطر»:«يعجبني كلامك..ولكن»

"سي إن إن" تكشف وقوع نبوءة النبي (ص)

آخر الأخبار

سي ان ان
سي ان ان

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

"سي إن إن": البغدادي كان ينام منذ فترة طويلة بسترة ناسفة

#

أبو بكر البغدادي فجر نفسه حين اقتربت منه القوات الأمريكية

#

مفاجأة.. الحوثيون يستهدفون أرامكو السعودية من هذه الدولة

#

واشنطن سحبت جاسوسًا من روسيا بسبب أخطاء ترامب

أبرزت شبكة "سي إن إن بالعربية"، سلسلة تغريدات، تؤكد نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الجزيرة العربية.

وكان حساب "تراث المملكة الحضاري" في المملكة العربية السعودية على "تويتر" قد نشر سلسلة تغريدات عما توصلت إليه دراسات سابقة بشأن الجزيرة العربية وما إذا كانت بالفعل خضراء.

وقال حساب المملكة، "إن الاكتشافات أثبتت أن الميزة العامة للجزيرة العربية هي وجود الأنهار والبحيرات ووفرة الحيوانات، التي كانت مصدراً لغذاء الإنسان".

وذكر الحساب "أن هذا يؤكد نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم: "لن تقوم الساعة حتى تعود الجزيرة العربية مروجًا وأنهاراً".

وجاءت التغريدات التي نشرتها "سي إن إن" كما يلي:


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وبروسيا دورتموند
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام جينك
» بعد مصالحة«الخطيب» و«آل الشيخ»..«القيعي» يصدم الجماهير
» "السيسي" لقن المسئولين درسًا بليغًا في إنكار الذات
» الديهي: "السيسي" هو جوهر الصقلي العصر الحديث
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وسلافيا براج بدوري الأبطال
» خلال 24 ساعة.. ليفربول يخوض مباراتين بـ«لندن» وقطر
» إثيوبيا تكشف موقفها من سد النهضة في مباحثات واشنطن
» شاهد.. طالب يعتدي على معلمة داخل الفصل ويُعريها
» «ماني» أفضل لاعب بالسنغال لعام 2019
» الصحف الإنجليزية تٌعدد مكاسب «تريزيجيه» بعد هدفه التاريخي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:54 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه