«السيسي»: «اتفاق الرياض» خطوة عظيمة

05 نوفمبر 2019 - 08:57 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، بمثابة خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية.

جاء هذا عبر حسابه على "تويتر"، حيث ذكر الحساب: "تابعت بسعادة بالغة مراسم توقيع الإتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي،وذلك برعاية كريمة لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز،وفي حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد".

وأضاف: "ذلك الإتفاق يعد بمثابة خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية، ويعزز من وحدة اليمن الشقيق، ويرسخ للإستقرار والسلام في المنطقة".