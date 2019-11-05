سر مكالمة «السيسي» مع رئيس وزراء بريطانيا

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بريطانيا

رئيس وزراء

مطار شرم الشيخ

مكالمة السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، حيث نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي على "فيس بوك"، تفاصيل المكالمة.

وتناول الاتصال التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التوافق حول العمل خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز مسار العلاقات الثنائية المشتركة علي كافة المستويات، علي نحو تعكس تلك العلاقات ثقل وأهمية البلدين وتاريخ التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تمس مصالح الدولتين والشعبين الصديقين.

وأوضح المتحدث الرسمي، بأن السيد الرئيس أعرب من جانبه خلال الاتصال عن الترحيب بقرار حكومة بريطانيا الأخير باستئناف رحلات الطيران البريطانية المباشرة إلى مطار شرم الشيخ، معرباً سيادته عن التطلع لأن تمثل تلك الخطوة انطلاقة فعالة في اتجاه الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى المستوى المأمول، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والسياحية.

ومن جانبه؛ أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن رغبة بلاده في تعزيز مجمل أوجه العلاقات الثنائية مع مصر، مشيداً بالإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، ومؤكداً أن بريطانيا تعول على دور مصر المحوري في استقرار منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما تطرق الاتصال إلى التباحث حول تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلي رأسها الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، وكذا سبل صون السلم والأمن في أفريقيا في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.

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