السيسي يكشف حجم الاستثمارات في سيناء في 5 سنوات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة السويس وجنوب سيناء، إن الدولة أنفقت 800 مليار دولار استثمارات في سيناء.

وأضاف، أن الدولة راعت مخاطر السيول على المواطنين في تصميم المشروعات الجديدة معقبًا: "الحلول العادية لبناء دولة أمر مش بسيط ولا ببلاش، بفلوس كتير".

وافتتح السيسي اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، وذلك في إطار توجيهات الدولة لافتتحا عدد من لمشاريع في الفترة المقبلة.

يشار إلى أن معظم المشروعات التي يتم افتتاحها، هي مشروعات قومية تصب في إطار البنية الأساسية للدولة، التي تهدف للتمنية الشاملة، ومن ثم تقيق معدلات التنمية وجذب الاستثمار.