إصابة أحمد موسى بوعكة صحية مفاجئة ونقله للمستشفى

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تعرض الإعلامي أحمد موسى لوعكة صحية مفاجئة، أدت إلى نقله للمستشفى ومتابعة حالته لمدة ساعات.

وكتب أحمد موسى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "حمدا لله وشكرا لله على نعمة الصحة. تجاوزنا بفضله ونعمته الألم. شكرا لكل العاملين في مستشفى الصفا أطباء وتمريض وإدارة علي ما بذلوه من جهد طوال الساعات الماضية، شكرا لكل من سأل عنا أو زارنا حتى ساعات الفجر ومع طلعة الشمس هذا فضل وعطاء من الله محبة الناس .شكرا لكم ".


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