  • الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:30 م
بحث متقدم
تركي آل شيخ

تركي آل شيخ يثير الجدل بـ«حا حا»

ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وجينك بدوري الأبطال

أرشيفية

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن إضافة المواليد

سي ان ان

"سي إن إن" تكشف وقوع نبوءة النبي (ص)

السيسي

«السيسي»: «اتفاق الرياض» خطوة عظيمة

الاهلى واالزمالك

بالفيديو.. خناقة شوارع بين لاعبي الأهلي والزمالك

أحمد موسى

إصابة أحمد موسى بوعكة صحية مفاجئة ونقله للمستشفى

الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ

حب.. خطوبة.. صدام.. «الشرنوبي» تحت رحمة سارة الطباخ

السيسي

«السيسي» يلوم «كامل الوزير» على الهواء:«احنا اتفقنا على كده؟»

عبدالخالق عبدالله

عبدالخالق عبدالله لـ«أمير قطر»:«يعجبني كلامك..ولكن»

حب.. خطوبة.. صدام.. «الشرنوبي» تحت رحمة سارة الطباخ

آخر الأخبار

الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ
الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

محامي فنان شهير: مش معاه فلوس يدفعلي أتعابي

#

أعظم قصة حب

#

فنان شهير: أبويا قاطعني عشان خطيبتي أكبر مني بـ15 سنة

#

فنانة شهيرة تحرج مطرب شاب: سعيدة بانفصاله عن ابنتي

محمد الشرنوبي

سارة الطباخ

إيرث برودكشن

جمعت الفنان الصاعد محمد الشرنوبي، والمنتجة سارة الطباخ قصة حب منذ 3 سنوات، علم بها الجميع من خلال الصور التي كانا يظهران بها، وذلك رغم أنها تكبره بعشر سنوات ومالكة لشركة الإنتاج المسئولة عن أعماله الفنية.

لكن هذه القصة لم تدم طويلًا بعد ارتباطهما رسميًا معلنين خطوبتهما، التي لم تدم طويلًا ويعلنان انفصالهما، بعد خلاف حدث بينهما، بسبب منع حفلته الأخيرة في دار الأوبرا والتحكم بظهوره الإعلامي.

وجاءت قصة الانفصال من البداية، عندما قامت سارة الطباخ بنشر فيديو يجمعهما، أثناء تقدم المطرب محمد الشرنوبي لخطبتها، حينها انهالت عليهم التعليقات بالتهاني من زملائهم الفنانين، وما أثار الحديث هو عدم تفاعلهما مع أي من التعليقات التي هنأتهم، والأكثر غرابة هو أنهما ألغا متابعتهما لبعضهما.

وقال البعض، إن السبب هو أن المنتجة سارة الطباخ، قامت بنشر هذا الفيديو بعدما علمت بأن الشرنوبي لا يريد أن يكمل علاقته معها، ويكتفي بأن تبقى العلاقة في إطار العمل فقط.

وبدأت قصة العمل عندما تعاون الشربيني مع سارة الطباخ صاحبة شركة الإنتاج، في طرح ألبوم استغرق عام كامل، تحت عنوان "زي الفصول الأربعة".

وبعد شهر من طرح الألبوم أعلن الشرنوبي، بأن هناك أزمة قد تعرقل مسيرته، بسبب عقد الاحتكار الذي وقعه مع المنتجة سارة الطباخ، والتي جمعته بها خطبة قصيرة الأمد.

وتـأتي تفاصيل الأزمة أن الشرنوبي في بداية تعاقده مع شركة "إيرث برودكشن" المملوكة لسارة الطباخ، وقع عقد احتكار لمدة 10 سنوات، حيث يتضمن شرطًا جزائيًا يقدر بـ600 ألف دولار، وأنه لا يحق للشرنوبي التعاقد على أي عمل فني على مستوى التمثيل أو الغناء إلا من خلال شركة الطباخ، إذ أنه لا يملك حق الإمضاء وفقًا للعقد.

وفي وقت سابق تقدمت صاحبة الشركة بشكوى رسمية أمام نقابة المهن الموسيقية، بسبب عدم التزام الشرنوبي بتنفيذ بنود عقد الاحتكار المبرم بينهما.

وقررت نقابة المهن الأحد الماضي، إيقاف الفنان محمد الشرنوبي، إلى أن يتم حل النزاع بينه وبين المنتجة سارة الطباخ، وديًا أو قضائيًا.

ومن جانبه قال الفنان الشاب محمد الشرنوبي بأنه لم يتلقى إخطارًا رسميًا من النقابة بإيقافه عن الغناء، مضيرًا إلى أنه ترك العمل بالشركة لعدم رغبته في الاستمرار في العمل معهم، ورفع دعوة في المحكمة الاقتصادية لفسخ العقد.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن قيمة الشرط الجزائي المضمنة في العقد كبيرة جدًا معقبًا: "كنت مآمن للشخص اللي كان أقرب حد ليا، وأنا غلطان إني مضيت".

وتابع بأنه فوجئ بتقديم شكوى ضده بنقابة الموسيقيين، مفادها إخلالي ببنود العقد مع الشركة المتعاقد معها، وعدم إبلاغ مديرة الشركة بغنائي لأغنية فيلم الممر.

وكشف الشرنوبي، أن هذا غير صحيح، لأنه تم إبلاغ مالكة الشركة أثناء تسجيله الأغنية، وبحضور الموسيقار عمر خيرت والمخرج شريف عرفه.

واستطرد: «هناك عقد بيني وبين الشركة، وعلاقة شخصية بيني وبين مديرة الشركة وانتهت، ووصلت لمرحلة عدم ثقتي بالشركة وعدم ارتياحي للعمل معها، والأمر الآن أمام القضاء لفسخ العقد، ووجود شرط جزائي كبير يصل لـ600 ألف دولار، كان بسبب ثقتي الكبيرة التي كانت موجودة في الشركة، وعلاقتي بمديرة الشركة التي كانت من أقرب الناس لي، وأعلم أنني غلطت، ومعترف بغلطي، وأعمل على تصحيحه».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وبروسيا دورتموند
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام جينك
» بعد مصالحة«الخطيب» و«آل الشيخ»..«القيعي» يصدم الجماهير
» "السيسي" لقن المسئولين درسًا بليغًا في إنكار الذات
» الديهي: "السيسي" هو جوهر الصقلي العصر الحديث
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وسلافيا براج بدوري الأبطال
» خلال 24 ساعة.. ليفربول يخوض مباراتين بـ«لندن» وقطر
» إثيوبيا تكشف موقفها من سد النهضة في مباحثات واشنطن
» شاهد.. طالب يعتدي على معلمة داخل الفصل ويُعريها
» «ماني» أفضل لاعب بالسنغال لعام 2019
» الصحف الإنجليزية تٌعدد مكاسب «تريزيجيه» بعد هدفه التاريخي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:54 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه