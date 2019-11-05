عبدالخالق عبدالله لـ«أمير قطر»:«يعجبني كلامك..ولكن»

05 نوفمبر 2019 - 07:28 م

في أول تعليق له على الكلمة التي ألقاها أمير قطر اليوم بمجلس الشورى القطري، قال الدكتور عبدالخالق عبدالله الأكاديمي الإماراتي والمستشار السياسي السابق لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، أنه عندما يسمع كلامه يعجبه وعندما يرى أفعال قطر يستعجب.

ونشر عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، صورة أمير قطر وعلق عليها قائلًا :« سمو الامير اسمع كلامك يعجبني اشوف أفعال قطر اتعجب».

واعترف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، بالآثار السلبية التي اجتاحت بلاده منذ بدء المقاطعة العربية؛ مقترحا خارطة من 4 نقاط تمهد لحل الأزمة القائمة 3 سنوات.

وقال أمير قطر، خلال افتتاح دورة الانعقاد الثامنة والأربعين لمجلس الشورى القطري: «منذ بدء الأزمة أعربنا عن استعدادنا للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون وفي إطار ميثاقه على أسس أربع «الاحترام المتبادل، المصالح المشتركة، عدم الإملاء في السياسة الخارجية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».

وأضاف: «تطورات متسارعة حدثت في المنطقة تدعونا إلى اللجوء إلى الحوار لحل المشاكل».

وأقر تميم بأن الآثار المقاطعة العربية قد تسببت للدوحة في خسائر جمة؛ مدعيا أن قطر تمكنت من احتواء بعضها.

وزعم تميم أن «قطر أوفت بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب ووقف تمويله، وقد شهد العالم بذلك».