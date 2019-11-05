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إثيوبيا تكشف موقفها من سد النهضة في مباحثات واشنطن

عرب وعالم

سد النهضة
سد النهضة

الطيب حسين

مصر

واشنطن

سد النهضة

سد النهضه

اجتماع واشنطن

قالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، إن وزير الشؤون الخارجية بالبلاد، ، جيدو أندارجاشيو، توجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم، للمشاركة في نقاشات سد النهضة.

وأكدت الوكالة، أنه من المتوقع، أن يتم الكشف عن موقف إثيوبيا من السد، حيث سيطلع جيدو أندارجاشيو المشاركين والمنظمين للاجتماع على الرؤية الإثيوبية".

ومن المقرر أن ينطلق الاجتماع يوم غد، تلبية لدعوة من وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، بمشاركة وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، ويحضره البنك الدولي.


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