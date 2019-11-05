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شاهد.. طالب يعتدي على معلمة داخل الفصل ويُعريها

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جانب من الفيديو

محمد فضل- متابعات

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اعتداء

طالب

تعرية

في واقعة صادمة، اعتدى طالب على معلمته داخل الفصل الدراسي، بطريقة عنيفة بعد وقوع مشاداة بينهما، وأثناء الشجار تعرت المدرسة نتيجة الاعتداء عليها.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية، عن صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة بين معلمة وطالب ثانوي داخل الفصل الدراسي أمام الطلاب، في مدرسة إيروكوا الثانوية بمدينة لويزفيل بولاية كنتاكي، حيث تبادلت المعلمة والطالب اللكمات والركلات داخل فصل مدرسي.

ويظهر المقطع المنشور؛ الطالب وهو يعتدي على المعلمة بالضرب في حين تقوم بدفعه بعنف ليقدم المراهق على لكمها وسط مشهد غير متوقع أمام أعين طلاب بمدرسة أمريكية.

وذكرت الصحيفة أنه تم إلقاء القبض على الطالب الذي يبلغ من العمر 16 عامًا بتهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة، بينما تم وضع المعلمة قيد التحقيق ومنعها من التدريس لحين انتهاء التحقيقات.


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