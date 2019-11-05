بعد مصالحة«الخطيب» و«آل الشيخ»..«القيعي» يصدم الجماهير

05 نوفمبر 2019 - 05:39 م

بعد زيارة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في منزله لعودة «المياه إلى مجاريها» بعد الأزمة التي نشبت بينهما الفترة الماضية، صدم عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، جماهير الفريق، محملًا إياهم تضخيم الأزمة.

وقال «القيعي» في تصريحات لقناة "الأهلي" إن الجماهير عليها أن تساند وتدعم الفريق خلال الفترة القادمة ولا تلتفت لأي أزمات أو مشاكل لا وجود لها.

وأضاف عدلي القيعي أن فريق الأهلي حين ينشغل بأزمات أو مشاكل أخرى يقدم أداء سيئا ويحقق نتائج ليست على المستوى المطلوب، مشددا أن الدعم والمساندة هما المطلوبان خلال الفترة القادمة.

وتابع أن الجماهير هى من زادت من اشتعال أزمة تركي والخطيب، ولكن بدون تفكير أو دراسة للمواقف الواجب اتخاذها.