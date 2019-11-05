«عبدالعال» عن انتقادات«حقوق الإنسان»:«مايهمناش حد»

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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك بعض الدول تحاول أن تلون بعد الأمور ومنها حقوق الإنسان بلون سياسي بما يخدم مصالحها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وقال عن المنظمات الحقوقية الدولية وانتقادتها لمصر في مجال حقوق الإنسان :"ميهمنيش هيقولوا إيه.. بل الجبهة الداخلية تعرف ايه، هناك قصور إعلامي.. النهارده لما اشوف تنمية في سيناء مش دا أساس حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية بس هما مبيشفوش، وفى بعض المنظمات المشبوهة عندنا مرتبطة بمصالح في الخارج مع جماعات إرهابية تكره هذه الدولة".

وشدد عبد العال على أن أية معلومات بشأن مصر تستمد من الداخل، مستطردا: " اللى عنده مناعة وتحصين لا يمكن إختراقه، لكن هناك بعض ضعاف النفوس، هذه مسؤوليتكم كنواب وقلت على مستوى الجمهورية اجلسوا كل أسبوع مع 100 شاب لأن هناك تضليل لهم وهم لا يشاهدون التليفزيون وينساقون لبعض المعلومات غير الحقيقية".

وأكد عبد العال أن الحكومة مسئولة عن إبراز وتسويق المشروعات التنموية التي تقوم بها، وأضاف: "هناك شائعات تلاحقنا ولن تنتهى والحرب لن تنتهى وترون ما يحدث في المنطقة، وتحصين الدولة والشباب مسئولية المسئولين وانتم على رأسهم.. وأشوف البعض من المجلس يطلق تصريحات غير مسئولة بامتياز ولابد مراجعتها والتوقف عندها كثيرا".


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