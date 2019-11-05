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برعاية الملك سلمان.. توقيع "اتفاق الرياض" بين الأطراف اليمنية

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توقع الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم اتفاق الرياض، اليوم الثلاثاء، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما تشهد مراسم التوقيع حضور ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وعدد من المسئولين وسفراء الدول العربية والغربية.

ويؤسس اتفاق الرياض بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب، واستئناف عمليات البناء والتنمية؛ خاصة في المحافظات الجنوبية.

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