» ثور هائج يطيح بسيارة

05 نوفمبر 2019 - 11:54 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثور في حالة من الهياج الشديد شمال شرق الهند وهو يهاجم سيارة دون أن يستفزه صاحبها.

ويظهر مقطع الفيديو الثور وهو يهاجم العربة بقرنيه ويرفعها ويسقطها عدة مرات، ويحاول المارة إبعاده عن السيارة برش المياه أو تخويفه بالعصا إلا أنه لم يتوقف واستمر في مهاجمته للسيارة وتوقف بعد العديد من المحاولات لإيقافه.

جدير بالذكر أن السيارة كانت خالية ولم ينتج عن هذه المهاجمات أي إصابات للمارة.