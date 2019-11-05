"ما علاقة ترامب".. انفراجة بأزمة سد النهضة وتصريح عاجل للسيسي

05 نوفمبر 2019 - 10:54 ص

كشف السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن انفراجة جديدة بأزمة سد النهضة، عقب مكالمة هاتفية أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، والتي تناولت العديد من المباحثات أهمها ملف سد النهضة.

وروي المتحدث الرسمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل المكالمة قائلاً: "الرئيس الأمريكي وعد باستقبال كل من رئيس الوزراء المصري ونظيره الإثيوبي لإعادة النظر في القضية، مؤكدًا حرصه الشديد على حقوق مصر في المياه".

وعقب راضي على الحوار الدائر بين الرئيس السيسي وترامب قائلاً: "نحن نأمل أن يكون هناك انفراجة بعد وعد ترامب، خاصة أن الرئيس السيسي جدد وعده في المكالمة بأنه لن يفرط بحق مصر في المياه".