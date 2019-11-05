"مانى" يغازل "صلاح" من جديد

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علق مهاجم ليفربول السنغالى ساديو مانى، على مستوى صديقه وجناح أيسر الفريق محمد صلاح قائلاً: "محمد صلاح لاعب مجنون ولاعب استثنائي، فهو فعل كل شىء فى كرة القدم".

وأضاف مانى خلال تصريحات لـ"فرانس فوتبول" الفرنسية، من دواعى سرورى أن أتطور مع صلاح فدائمًا بداخلى شعور بأننا نتحدث بلغة بنفس لغة كرة القدم".

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره كي آر سي جينك البلجيكي اليوم، على ملعب آنفيلد في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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