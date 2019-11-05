داعية: الإخوان كفار

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وصف الداعية الإسلامي إبراهيم رضا، جماعة الإخوان المسلمين بــ"الكفرة" قائلاً: "الإخوان كفار، أي تغير هما كفار بيه، أي إنجاز للدولة بيزعجهم وبيحاولوا هدمه".

وأضاف رضا خلال حواره لبرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر الفضائية الأولى، مع الإعلامي أحمد سمير، النقد أمر مطلوب، لكن عندما يكون غرضه البناء وليس الهدم، معقبًا: "الجماعة هدفها الهدم والخراب والتشكيك في قدرات المصريين".

وتابع: الجماعة تحاول دائمًا بث الفتنة بين المسلمين والأقباط، لكن لدينا شعب وقيادة حكيمة تعي ذلك جيدًا وتعمل على وحدة المجتمع وبث روح المحبة والمودة بين الجميع".

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