» احذر .. شرب الشاي بهذه الطريقة

05 نوفمبر 2019 - 10:17 ص

يعشق غالبية الناس الشاي إلا أنه يتحول إلى جرعة خطيرة عند تناوله بطريقة خاطئة.

ويعرض التقرير التالي الطرق المثلى لشرب الشاي حتى لا يعرضنا لمخاطر صحية.

ومن أكثر الطرق ضررًا في شرب الشاي هي شربه مغلي لأنه قد يسبب الإصابة ببعض الأمراض ومنها أمراض تسيب الجهاز الهضمي والكبد والكليتين، ومن الأفضل وضع الماء المغلي فيما يعرف بـ"الكشري".

كما يفضل عدم شرب الشاي بعد الأكل مباشرة بل بعد تناول الوجبات بساعة أو ساعتين لأنه يمنع امتصاص الحديد باللحوم والبقوليات والخضراوات.

ويفضل عدم شرب الشاي علي معدة خاوية لأنه يزود الحموضة بالجسم ويسبب تآكل مينا الأسنان وقد يسبب جفاف للجسم، وقد يؤدي للغثيان والعصبية.