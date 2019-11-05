  • الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:08 م
بحث متقدم
الرئيس حسن روحاني

مفاجأة.. إيران تعلن استئناف تخصيب اليورانيوم

كلب البغدادي

"كلب البغدادي" فى البيت الأبيض.. لهذا السبب

تعطل الطائرة الخاصة لرئيس بوليفيا

نجا بأعجوبة.. تعطل الطائرة الخاصة لرئيس هذه الدولة

الرئيس السيسي

"ما علاقة ترامب".. انفراجة بأزمة سد النهضة وتصريح عاجل للسيسي

صلاح ومانى

"مانى" يغازل "صلاح" من جديد

الداعية الإسلامي إبراهيم رضا

داعية: الإخوان كفار

موقف صادم لفنان شهير أمام قبر الرسول.. ما علاقة "الشعراوي"؟

الدكتورة هبة قطب

"أنتم مش فاهمين حاجة".. مفاجأة صادمة عن غشاء البكارة

مصنع خمور

امرأة تدير مصنعًا للخمور بالرياض.. القصة الكاملة

قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية

رسالة من وراء القضبان تكشف ملفات فساد خطيرة في تونس

احذر .. شرب الشاي بهذه الطريقة

الصفحة الأخيرة

الشاي
الشاي

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أستراليون يحتفلون بسقوط الأمطار بهذه الطريقة

#

"البيض" علاج سحري لتنعيم الشعر بهذه الطريقة

#

خلية نساء حوثية تلغم الأسواق بهذه الطريقة

#

ترامب يواجه معركة عزله.. بهذه الطريقة

الحديد

الكبد

الشاى

الكليتين

يعشق غالبية الناس الشاي إلا أنه يتحول إلى جرعة خطيرة عند تناوله بطريقة خاطئة.

ويعرض التقرير التالي الطرق المثلى لشرب الشاي حتى لا يعرضنا لمخاطر صحية.

ومن أكثر الطرق ضررًا في شرب الشاي هي شربه مغلي لأنه قد يسبب الإصابة ببعض الأمراض ومنها أمراض تسيب الجهاز الهضمي والكبد والكليتين، ومن الأفضل وضع الماء المغلي فيما يعرف بـ"الكشري".

كما يفضل عدم شرب الشاي بعد الأكل مباشرة بل بعد تناول الوجبات بساعة أو ساعتين لأنه يمنع امتصاص الحديد باللحوم والبقوليات والخضراوات.

ويفضل عدم شرب الشاي علي معدة خاوية لأنه يزود الحموضة بالجسم ويسبب تآكل مينا الأسنان وقد يسبب جفاف للجسم، وقد يؤدي للغثيان والعصبية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» المشاط تفتتح الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة
» قرار جمهوري بإنشاء فرع لجامعة "هيرتفوردشاير" بالعاصمة الإدارية
» وصلة رقص لسمية الخشاب بعد الحكم بحبسها 3 سنوات
» العدل الجزائرية تحقق فى انتهاكات الأمن ضد القضاة المعتصمين
» وزير النقل يلتقى وفد "تاليس العالمية".. لهذا الأمر
» تطبيق المرسوم الملكي على مزيني الزهور بالأوراق النقدية بالسعودية
» احذر .. شرب الشاي بهذه الطريقة
» الزمالك يواجه الأهلى فى قمة "السلة" بالكأس
» «المسابقات» تعلن مواعيد الأسبوع السابع بالدورى
» «البدرى» يرفض راحة لاعبي الأهلى
» تعرف على مواعيد تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:46 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه