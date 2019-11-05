امرأة تدير مصنعًا للخمور بالرياض.. القصة الكاملة

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أخبار السعودية

ألقت قوات الأمن بمنطقة الرياض، القبض على امرأة أفريقية تدير مصنعًا للخمر، وتقوم بترويجها في الرياض.

وأفادت صحيفة "سبق السعودية" بأنه جراء التحريات: "تابعت دورية سرية أحد المواقع للمشتبه بها بأحد المنازل، وبعد جمع المعلومات تم إعداد كمين محكم من قبل رجال الأمن، وتمت مداهمة الموقع، وضبط امرأة تدير المصنع، وتقوم بتعبئة الخمور داخل أحد المنازل".

وأسفرت المداهمة عن ضبط كميات كبيرة من الخمور، داخل حاويات بأحجام كبيرة، إضافة إلى وجود عبوات صغيرة جاهزة للتعبئة، وكذلك تم العثور على مواد تستخدم لتصنيع الخمور، ومباخر لتعطير المكان لإخفاء الروائح المنبعثة.

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