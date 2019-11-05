"أنتم مش فاهمين حاجة".. مفاجأة صادمة عن غشاء البكارة

إيمان هاني
استنكرت الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، تساؤلات الكثير من الأزواج حول عدم وجود نزيف دموي أثناء فض عشاء البكاء قائلة: "جهل ومش دليل على العذرية".
وأضافت قطب خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية" النهار": "الناس اللي فاكرة إن غشاء العذرية أهم دليل على بكارة الفتاة، هما في الأصل مش فاهمين حاجة، هناك أكثر من 7 أنواع لغشاء البكارة أهمها المطاط وهو لا يحدث معه نزيف دموي ويفض عند أول ولادة طبيعية".
وتابعت استشاري الطب الجنسي: "دي ثقافة شعب للأسف، لكن الطب كشف عن حاجات كتير خاصة بغشاء البكارة يا ريت الناس تقرأ وتثقف نفسها، معقبة: "مفيش دليل في القرآن يربط بين العذرية وغشاء البكارة".
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