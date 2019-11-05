  • الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:10 م
بحث متقدم
الرئيس حسن روحاني

مفاجأة.. إيران تعلن استئناف تخصيب اليورانيوم

كلب البغدادي

"كلب البغدادي" فى البيت الأبيض.. لهذا السبب

تعطل الطائرة الخاصة لرئيس بوليفيا

نجا بأعجوبة.. تعطل الطائرة الخاصة لرئيس هذه الدولة

الرئيس السيسي

"ما علاقة ترامب".. انفراجة بأزمة سد النهضة وتصريح عاجل للسيسي

صلاح ومانى

"مانى" يغازل "صلاح" من جديد

الداعية الإسلامي إبراهيم رضا

داعية: الإخوان كفار

موقف صادم لفنان شهير أمام قبر الرسول.. ما علاقة "الشعراوي"؟

الدكتورة هبة قطب

"أنتم مش فاهمين حاجة".. مفاجأة صادمة عن غشاء البكارة

مصنع خمور

امرأة تدير مصنعًا للخمور بالرياض.. القصة الكاملة

قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية

رسالة من وراء القضبان تكشف ملفات فساد خطيرة في تونس

الحكومة السودانية تزف بشرى سارة للفقراء

الحياة السياسية

عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني
عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الحكومة تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

#

بـ3 قرارات "الإسكان " تزف بشري سارة لأهالي الصعيد

#

التضامن تزف بشرى لـ 22 محافظة

#

"مرتضى" يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

السودان

البشير

حمدوك

أعلن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، أن هناك مباحثات من أجل مساعدة الفقراء وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تحويلات نقدية سيتم منحها لهم وكذلك المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وأضاف حمدوك في تصريحات صحفية أمس، أن المباحثات تشمل كذلك توفير الأدوية  الخدمات الطبية والتعليم، ولم تكن تلك المرة الأولي التي يتحدث فيها عن رعاية الفقراء فقد تحدث في أغسطس الماضي قائلا إن بلاده تحتاج إلى مساعدات خارجية بـ 8 مليارات دولار لبناء الاقتصاد وتوفير حياة كريمة للفقراء.

يذكر أن المظاهرات في السودان اجتاحت البلاد أبريل الماضي وأطاحت بنظام عمر البشير اعتراضا على سوء الأوضاع الاقتصادية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» المشاط تفتتح الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة
» قرار جمهوري بإنشاء فرع لجامعة "هيرتفوردشاير" بالعاصمة الإدارية
» وصلة رقص لسمية الخشاب بعد الحكم بحبسها 3 سنوات
» العدل الجزائرية تحقق فى انتهاكات الأمن ضد القضاة المعتصمين
» وزير النقل يلتقى وفد "تاليس العالمية".. لهذا الأمر
» تطبيق المرسوم الملكي على مزيني الزهور بالأوراق النقدية بالسعودية
» احذر .. شرب الشاي بهذه الطريقة
» الزمالك يواجه الأهلى فى قمة "السلة" بالكأس
» «المسابقات» تعلن مواعيد الأسبوع السابع بالدورى
» «البدرى» يرفض راحة لاعبي الأهلى
» تعرف على مواعيد تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:46 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه