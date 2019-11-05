  • الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:10 م
بحث متقدم
الرئيس حسن روحاني

مفاجأة.. إيران تعلن استئناف تخصيب اليورانيوم

كلب البغدادي

"كلب البغدادي" فى البيت الأبيض.. لهذا السبب

تعطل الطائرة الخاصة لرئيس بوليفيا

نجا بأعجوبة.. تعطل الطائرة الخاصة لرئيس هذه الدولة

الرئيس السيسي

"ما علاقة ترامب".. انفراجة بأزمة سد النهضة وتصريح عاجل للسيسي

صلاح ومانى

"مانى" يغازل "صلاح" من جديد

الداعية الإسلامي إبراهيم رضا

داعية: الإخوان كفار

موقف صادم لفنان شهير أمام قبر الرسول.. ما علاقة "الشعراوي"؟

الدكتورة هبة قطب

"أنتم مش فاهمين حاجة".. مفاجأة صادمة عن غشاء البكارة

مصنع خمور

امرأة تدير مصنعًا للخمور بالرياض.. القصة الكاملة

قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية

رسالة من وراء القضبان تكشف ملفات فساد خطيرة في تونس

أول صور لشقيقة البغدادي بعد القبض عليها

الحياة السياسية

البغدادي
البغدادي

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

أول ظهور لابنة شريف منير بعد إهانتها «الشعراوي»

#

صور تنشر لأول مرة عن مقتل "البغدادي"

#

أول صور لقتلى رفقاء «البغدادي» في السيارة

#

أول صور لناقلة النفط الإيرانية .. بعد استهدافها بصاروخين

القوات التركية

اعزاز

شقيقة البغدادي

اعتقلت القوات التركية شقيقة أبو بكر البغدادي "سمية عواد"، زعيم تنظيم داعش الذي لقي مصرعه سبت الأسبوع الماضي.

وألقت القوات التركية القبض على شقيقة البغدادي في مدينة أعزاز بشمال سوريا وأنها تستجوبها الآن هي وزوجها وزوجة ابنها اللذين احتجزتهما أيضا.

وقال المسئول:  "ألقي القبض على رسمية عواد عند مداهمة حاوية قرب أعزاز.. نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش".

وتعتبر هي ومن معها بمثابة منجم ذهب للمخابرات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» المشاط تفتتح الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة
» قرار جمهوري بإنشاء فرع لجامعة "هيرتفوردشاير" بالعاصمة الإدارية
» وصلة رقص لسمية الخشاب بعد الحكم بحبسها 3 سنوات
» العدل الجزائرية تحقق فى انتهاكات الأمن ضد القضاة المعتصمين
» وزير النقل يلتقى وفد "تاليس العالمية".. لهذا الأمر
» تطبيق المرسوم الملكي على مزيني الزهور بالأوراق النقدية بالسعودية
» احذر .. شرب الشاي بهذه الطريقة
» الزمالك يواجه الأهلى فى قمة "السلة" بالكأس
» «المسابقات» تعلن مواعيد الأسبوع السابع بالدورى
» «البدرى» يرفض راحة لاعبي الأهلى
» تعرف على مواعيد تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:46 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه