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أخيرا.. زوجة محرز تتحدث عن حقيقة خيانتها

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محرز وزوجته
محرز وزوجته

متابعات - أمينة عبد العال

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رياض محرز

محرز

الصحف البريطانية

استجرام

ريتا جوهال

نفت ريتا جوهال، زوجة رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي كل الشائعات التي تناولتها الصحف عن خيانتها لزوجها مع الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر، مؤكدة أن جميع ما قال مجرد افتراءات.

وقالت على صفحتها على إنستجرام: "رسالة للذين لا يملكون عقلا، الذين لم أكن أعرف بوجودهم قبل ظهور إنستجرام، أغلقوا أفواهكم رجاء، هذا كذب وافتراء ، نحن لم نتحدث سوى في العمل، ولا يوجد أي شخص تعرض للصدمة، إشارة إلى ما تناولته الصحف من أن محرز قد تعرض لصدمة بسبب خيانتها".

يذكر أن الصحف البريطانية نشرت الأحد الماضي تقريرا قالت فيه إن زوجة محرز  كانت برفقة الملاكم الأمريكي في ملهئ ليلي وكان يبدو عليهم الانسجام التام بينهم وأن زوجها صدم لدى سماعه هذه القصة.


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