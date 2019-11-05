متابع يحرج محمد رمضان: مفيش حاجة اسمها "نمبر وان"

أحمد عادل شعبان
تعرض الفنان محمد رمضان لموقف محرج بعد نشر صوره له عبر حسابه بـ"انستجرام" أثناء تواجده بالمغرب.
ويعاني "رمضان" من أزمة بعد حذف أغنيته من "يوتيوب" ، حيث يسافر إلى المغرب لمحاولة حل المشكلة.
وعلق أحد متابعيه على الصورة قائلا: "مفيش حاجة اسمها نمبر وان يا نجم .. عيش الواقع" .
وقال آخر: "خذ بنقد الجمهور وابتعد عن الدخول في تحدي مع الجمهور .. ثق تماما إن الجمهور العربي والمصري لو شافو إنك بتقدم ممتاز الكل راح يمدحك وينسى كل سلبية قدمتها".
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