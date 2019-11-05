متابع يحرج محمد رمضان: مفيش حاجة اسمها "نمبر وان"

05 نوفمبر 2019 - 08:30 ص

تعرض الفنان محمد رمضان لموقف محرج بعد نشر صوره له عبر حسابه بـ"انستجرام" أثناء تواجده بالمغرب.



ويعاني "رمضان" من أزمة بعد حذف أغنيته من "يوتيوب" ، حيث يسافر إلى المغرب لمحاولة حل المشكلة.



وعلق أحد متابعيه على الصورة قائلا: "مفيش حاجة اسمها نمبر وان يا نجم .. عيش الواقع" .



وقال آخر: "خذ بنقد الجمهور وابتعد عن الدخول في تحدي مع الجمهور .. ثق تماما إن الجمهور العربي والمصري لو شافو إنك بتقدم ممتاز الكل راح يمدحك وينسى كل سلبية قدمتها".



