  • الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:09 م
بحث متقدم
الرئيس حسن روحاني

مفاجأة.. إيران تعلن استئناف تخصيب اليورانيوم

كلب البغدادي

"كلب البغدادي" فى البيت الأبيض.. لهذا السبب

تعطل الطائرة الخاصة لرئيس بوليفيا

نجا بأعجوبة.. تعطل الطائرة الخاصة لرئيس هذه الدولة

الرئيس السيسي

"ما علاقة ترامب".. انفراجة بأزمة سد النهضة وتصريح عاجل للسيسي

صلاح ومانى

"مانى" يغازل "صلاح" من جديد

الداعية الإسلامي إبراهيم رضا

داعية: الإخوان كفار

موقف صادم لفنان شهير أمام قبر الرسول.. ما علاقة "الشعراوي"؟

الدكتورة هبة قطب

"أنتم مش فاهمين حاجة".. مفاجأة صادمة عن غشاء البكارة

مصنع خمور

امرأة تدير مصنعًا للخمور بالرياض.. القصة الكاملة

قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية

رسالة من وراء القضبان تكشف ملفات فساد خطيرة في تونس

فنان شهير: هربان من بيتي عشان خايف يتقبض عليا

الصفحة الأخيرة

حمو بيكا
حمو بيكا

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مؤثر..فنان شهير ينجو وعائلته من حرائق لبنان

#

هرب من المحاكمة واختبأ في منزل فنان شهير..قصة لص

#

بعد نجاته من الموت..فنان شهير يسقط على المسرح

#

إليسا تتبادل الحب مع فنان مصري شهير .. من هو؟

حمو بيكا

كشف حمو بيكا - مطرب المهرجانات - عن تركه لمنزله بعد صدور أمر ضبط وإحضار له على خلفية تعديه على نقابة الموسيقيين.

وقال "بيكا" في مداخلة مع برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية "لميس الحديدي" على قناة "الحدث" : "سيبت بيتي من كام يوم عشان خايف يتقبض عليا بعد أمر الضبط والإحضار".

وأضاف: "نقابة الموسيقيين عاملوني أسوأ معاملة .. مش عارف هشتغل ازاي .. أنا كنت رايح عشان آخد تصريح ومهاجمتش حد .. واعتذرت للأستاذ هاني شاكر في فيديو على يوتيوب وأمي كمان اعتذرت له".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» المشاط تفتتح الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة
» قرار جمهوري بإنشاء فرع لجامعة "هيرتفوردشاير" بالعاصمة الإدارية
» وصلة رقص لسمية الخشاب بعد الحكم بحبسها 3 سنوات
» العدل الجزائرية تحقق فى انتهاكات الأمن ضد القضاة المعتصمين
» وزير النقل يلتقى وفد "تاليس العالمية".. لهذا الأمر
» تطبيق المرسوم الملكي على مزيني الزهور بالأوراق النقدية بالسعودية
» احذر .. شرب الشاي بهذه الطريقة
» الزمالك يواجه الأهلى فى قمة "السلة" بالكأس
» «المسابقات» تعلن مواعيد الأسبوع السابع بالدورى
» «البدرى» يرفض راحة لاعبي الأهلى
» تعرف على مواعيد تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:46 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه