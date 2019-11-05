تعليق ناري لـ"أديب" على مصالحة آل الشيخ والخطيب

05 نوفمبر 2019 - 01:00 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على اللقاء الذي جمع بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، قائلا: "أسدل الستار على الخلاف التاريخي بين الخطيب وتركي آل الشيخ".



ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الإثنين، رسالة إلى من يتابعون القصة قائلا: "ارفعوا أيديكم عن هذا الخلاف، الموضوع ده خلص النهاردة"، مشيرًا إلى أن هناك صفحة جديدة في العلاقات بين الطرفين بطريقة تتناسب مع العلاقات المصرية السعودية.



وأشار الإعلامي، إلى أن المستشار تركي آل الشيخ مواطن أهلاوي، ويحب النادي الأهلي، مضيفا: "ومش عايزين شتايم ولا ترندات".







