السلطات السعودية تلقي القبض على والد الطفل السوري المعنف

05 نوفمبر 2019 - 12:00 ص

أعلنت السلطات السعودية عن إلقاء القبض على مواطن سوري مقيم في المملكة ومتهم بتعنيف طفله، في رد على مطالبات ناشطين سعوديين إثر انتشار شريط فيديو يوثق آثار الضرب على الطفل.



وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، اليوم الاثنين، إن الوزارة توصلت بالتنسيق مع الجهات الأمنية إلى مسكن الطفل السوري المعنف، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول متحدثا عن تعرضه للعنف والإيذاء من قبل والده، وبدت عليه آثار تعنيف إثر تعرضه للضرب.



وأوضح أبا الخيل أن الوزارة «باشرت قضية الطفل المعنف للاطمئنان عليه والتأكد من رعايته، إذ قبضت الجهات الأمنية على المعنف، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة، في حين تم توجيه الطفل للمستشفى للكشف عليه والاطمئنان على حالته».



وسبق أن وجهت النيابة العامة، الأحد، برفع دعوى جزائية عامة بحق أب عربي مقيم في المملكة، قام بتعنيف طفله الذي لا يتجاوز عمره 7 سنوات، بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد.

