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السلطات السعودية تلقي القبض على والد الطفل السوري المعنف

عرب وعالم

طفل سوري
طفل سوري

المصريون ووكالات

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أعلنت السلطات السعودية عن إلقاء القبض على مواطن سوري مقيم في المملكة ومتهم بتعنيف طفله، في رد على مطالبات ناشطين سعوديين إثر انتشار شريط فيديو يوثق آثار الضرب على الطفل.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، اليوم الاثنين، إن الوزارة توصلت بالتنسيق مع الجهات الأمنية إلى مسكن الطفل السوري المعنف، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول متحدثا عن تعرضه للعنف والإيذاء من قبل والده، وبدت عليه آثار تعنيف إثر تعرضه للضرب.
وأوضح أبا الخيل أن الوزارة «باشرت قضية الطفل المعنف للاطمئنان عليه والتأكد من رعايته، إذ قبضت الجهات الأمنية على المعنف، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة، في حين تم توجيه الطفل للمستشفى للكشف عليه والاطمئنان على حالته».
وسبق أن وجهت النيابة العامة، الأحد، برفع دعوى جزائية عامة بحق أب عربي مقيم في المملكة، قام بتعنيف طفله الذي لا يتجاوز عمره 7 سنوات، بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد.
وأثارت قضية تعنيف الطفل السوري المقيم في منطقة جازان السعودية على يد والده غضبا بين مواطني المملكة الذين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذه.

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