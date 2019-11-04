» "الديهي يكشف قصة تعويم الجنيه الذي انقذ الاقتصاد المصري"

04 نوفمبر 2019 - 11:05 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن معدل نمو الاقتصاد المصري الآن وصل 5.6% مقابل 4.3% عام 2016، بينما أصبح عجز الموازنة 8.2% مقابل 12.5% عام 2016، ومعدل البطالة انخفض لـ7.5 % مقابل 13.5 % في عام 2016، ومعدل التضخم وصل لـ6.7% مقابل 33% عام 2017، نتيجة قرار تحرير سعر الصرف في 4 نوفمبر 2016.



وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن سعر الدولار كان 8.80 جنيه قبل تعويم الجنيه، ووصل لـ16.13 جنيه مقابل 18.33 جنيه عقب تحرير سعر الصرف، كما أن إيرادات السياحة ارتفعت لـ12.6 مليار دولار وعادت لمعدلات ما كانت عليه قبل عام 2011 نتيجة تحرير سعر صرف الدولار.

