دلالات ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال شهرين

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المصريون ـ متابعات

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أكد عوض الترساوي، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار، إن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج على مدى شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري، أهمها ثقة المصريين في اقتصادهم الوطني بعد تحسُّن المؤشرات المصرية بشكل جيد.
واضاف "الترساوي"، في مداخلة مع قناة الغد إن ذلك يأتي بالتزامن عودة السياحة وارتفاع إيراداتها إلى ما يقارب 12.5 مليار دولار، وكذلك الارتفاع في الصادرات المصرية لتصل إلى 25 مليار، متابعاً أن كل تلك العوامل جعلت من المصريين العاملين في الخارج يستثمرون في قطاع العقارات مع انخفاض أسعارها في الفترة الأخيرة.
وأضاف الترساوي من الأسباب أيضاً أن هذا هو توقيت الإنفاق الموسمي للمصريين في الخارج على المصروفات الدراسية وغيرها من الأمور والمستلزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها ذويهم داخل مصر.
وأكد الترساوي أن السوق المصري ملائم الآن لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في قطاع العقارات، مما دفع المصريين بالخارج إلى تحويل أكبر قدر ممكن من الأموال بزيادة تقدر بـ 227.1 مليون دولار، لافتا إلى هذه الارتفاع هو الثامن على التوالي في تحويلات المصريين في الخارج منذ بداية عام 2019.


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